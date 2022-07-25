KKTC'de piyango skandalı! Cumhurbaşkanı Tatar: Bu saygısızlık affedilemez

KKTC'yi ayağa kaldıran skandal Erenköy Direnişi’ni anmak için Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletleriyle yaşandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, biletlerde Terörist EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına çok sert tepki gösterirken, yasal soruşturmanın yakın takipçisi olacağını söylediKKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, 8 Ağustos'ta yapılacak olan milli piyango çekilişi biletlerine 8 Ağustos 1964 yılında bir destan yazan Erenköy Mücahitleri'nin fotoğrafı yerine EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını bastı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Direnişi’ni anmak için Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde terörist EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına çok sert tepki gösterdi .

TATAR: "BU SAYGISIZLIK AFFEDİLEMEZ"

Tatar, “Erenköy Mücahitlerine ve direniş mücadelemize karşı yapılan bu saygısızlık affedilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırıları adanın dört bir yanında devam ederken, Rum saldırılarının ana hedeflerden biri de Girne dağlarında Mücahitlerimizin kontrolünde bulunan bölgeleri ele geçirmekti. Bu hedef doğrultusunda Göçeri köyünün üzerinde stratejik bir bölgede bulunan ve Mücahitlerimiz tarafından mevzi olarak kullanılan bir bina, 1964 yılının bayram günü sayıca çok üstün ve tam teçhizatlı Rum-Yunan askerleri ile EOKA milisleri tarafından hain bir saldırıya uğramış ve bu saldırıda Mücahitlerimiz şehit düşmüştü. Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cılar söz konusu bina önünde ellerine geçirdikleri Türk bayrağı ile “zafer” fotoğrafları çektirirken, şehit düşen bir Mücahidimizin cesedini de askeri bir araca koyup, Rum köylerinde gezdirmişlerdi. Bunların yanısıra Rum propaganda birimleri de söz konusu bina önünde çekilen fotoğrafları dünya basınına servis ederek “Kıbrıs’ta Türk direnişini yok ettik” şeklinde mesajlar veriyorlardı. İşte, bunları unutmamız asla mümkün değildir ve görevimiz geçmişte yaşananları yetişen yeni nesillere aktarmak olmalıdır" diye konuştu.

"YASAL SORUŞTURMA YAPILACAK"

Başbakan Ünal Üstel'in yaptığı açıklamada sorumlular hakkında görevden alma dahil olmak üzere gereken yasal soruşturmanın yapılacağını ve kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasını takdirle karşılarken, bu menfur olay karşısında üzüntüm çok büyüktür ve sorumlular hakkında başlatılacak olan soruşturmanın yakın takipçisi olacağım. Yapılması gereken bir diğer husus bundan sonra bu tür menfur olayların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasıdır" dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA

Bu arada EOKA’cı fotoğraflarının Cumhurbaşkanlığı tarafından da kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından da resmi açıklama yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada art niyetli bazı çevreler ile siyasilerin iddiaları değerlendirildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Devlet Piyangoları İdaresi’nin Erenköy Direnişi’ni anmak için çıkardığı piyango biletlerinde Erenköy mücahitleri yerine, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler devam ederken, manipülasyon uzmanı art niyetli bazı çevreler ve siyasiler tarafından Cumhurbaşkanlığı sayfalarında da söz konusu fotoğrafların ‘Erenköy mücahitleri’ olarak yayınlandığına dair yalan ve gerçek dışı iddialar ileri sürülmektedir.



Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından 20 Temmuz Barış Harekâtı anısı için hazırlanan videoda Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Rum mezalimi ile saldırganlığını gözler önüne serip Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın konuşmasında da o günlerde yaşananlar dile getirilirken, Rum mezalimini ve saldırganlığını göstermek amacıyla köylerinden göç eden insanlarımızın, ağlayan kadın ve çocuklarımızın fotoğrafları ile söz konusu fotoğraf da Rum mezalimini ve saldırganlığını gösterebilmek için kullanılmıştı. Bunun yanı sıra söz konusu fotoğrafla ilgili olarak ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye herhangi bir ifade yoktur. Ama art niyete dayalı bir zihniyete sahip olanlar ‘Cumhurbaşkanlığı sayfasında köylerinden göç eden Rumların fotoğrafları da yayınlandı’ diyebilirler.

Bunun yanı sıra EOKA terör örgütünü lanetlemek için bu fotoğraf ile EOKA terör örgütü liderlerinden Nikos Sampson’un Kaymaklı saldırılarında elinde Türk bayrağı ile çekilen fotoğrafı da yine Rum saldırganlığını göstermek için pek çok kez kullanılmıştı. Cumhurbaşkanlığı haber sayfalarında da Rum mezalimini ve geçmişte yaşananları unutturmamak amacıyla Rumlar tarafından gerçekleştirilen vahşet ile katliamların da fotoğrafları yer almaktadır.

Gerçekler bunlar iken art niyetli bazı çevreler ile siyasilerin bu fotoğrafı kullanarak Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a yönelik karalama kampanyası başlatmaları kabul edilemez bir tutum olup halkımızı yanıltmaya yönelik çirkin bir algı operasyonu ve provokasyondur. Halkımızın bu çirkin iddialara itibar etmeyeceğini çok iyi bilirken, bunları yapanları aklıselime, vicdana ve sağduyuya davet ediyoruz.”