KKTC'de oklar özgürlüğe atıldı

II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında başladı.KKTC (İGFA)- KKTC’nin Girne kentinde 4 gün sürecek olan II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası için açılış töreni düzenlendi.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, kupanın amacının 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı anmak, hatırlatmak ve genç kuşağa aktarmak olduğunu söyledi. Yıldız, II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası’yla hem Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini anacaklarını hem de Kıbrıs’taki Türk varlığının engellenemez olduğunu hatırlatacaklarını vurguladı.

14 ülkeden 28 okçunun katıldığı kupa için Final Atışları ve ödül töreninin Girne Kalesi’nde yapılacağını belirten Yıldız, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızları’nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona ereceğini duyurdu.