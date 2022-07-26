KKTC'de Maliye Bakanı istifa etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun’un istifasını kabul etti.KKTC (İGFA) - KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklamada Başbakan Üstel, Atun’dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan’ı atadığı duyuruldu.

Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Sanat Atun’un bugün saat 10.00’da istifasını sunduğunu belirterek, “Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır” dedi.

Bütün çalışmaların ülke için olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisi’nde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir” diye konuştu.