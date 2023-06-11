KKTC'de köy kadınlarının el emekleri sergilendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, köy kadın kursu sergilerini gezdiKKTC (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Büyükkkonuk Belediyesi'ne bağlı Mehmetçik, Kumyalı, Çayırova, Büyükkonuk ve Yedikonuk Köy Kadın Kursu sergi açılışına katıldı.

Sergi açılışında ayrıca Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu yer aldı.

Sergi açılışında Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Karpaz Meslek Lisesi Müdürü Cumali Avcı bir konuşma gerçekleştirdi.

Mehmetçik, Kumyalı, Çayırova, Büyükkonuk ve Yedikonuk Köy Kadın Kursu sergisinde öğretmen Emete Mavili Karamansoylu ve Hülya Tekman'ın öğrencilerinin 2022-2023 kurs dönemi süresince el emekleri ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ürünler sergilendi.