KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gerilimi arttırmaktan başka bir şey değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum papazların ardından Rum bakan ve milletvekillerinin de atış talimi yapmalarına tepki gösterdi.KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Rum papazların ardından Rum bakan ve milletvekillerinin de silah eğitimi almalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, Rum papazlardan sonra şimdi de Rum bakan ve milletvekillerinin de atış talimi yapmaları yeni bir provokasyon olarak Doğu Akdeniz’de gerilimi artırmaktan başka bir şeye hizmet etmediğini öne sürerek, "Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve milletvekillerinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun karargâhına yaptıkları ziyaret sırasında, askeri miğfer giyerek atış talimi yaptıklarını içeren görüntüler, EOKA’cı ruhun ve adanın Yunanistan’a bağlanması hayalinin Kıbrıs’ın Rum kesiminde halen hüküm sürdüğünün bir göstergesidir" dedi.

Atış taliminin, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının hemen ardından meydana gelmesi manidar olup, bahse konu kararın her alanda olumsuz etki yapacağı konusundaki tepkimizi dile getirmeye devam ettiklerini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılı açıklamasında, "GKRY'nin silahlanmayı artırmaya yönelik çalışmalarının da kışkırtıcı olduğu, barışa hizmet etmediği ve Doğu Akdeniz'de gerginliğe yol açacağı uyarısını defaten yapmaktayız. KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak dünyada hak ettiği yere ulaşması için kararlılık ve azimle mücadelemizi sürdürürken Kıbrıs Türk halkının haklı ve kutsal davasını ve şanlı mücadelesini tüm dünyaya Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile savunmaya ve duyurmaya devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için çaba harcayan hiçbir zihniyete ve oynanan hiçbir sinsi oyuna geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.