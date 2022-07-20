KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Boğaz Şehitliği'ne 48. yıl ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde, Dr Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarında düzenlenen törenlere katıldı.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı. İlk tören Boğaz Şehitliği’nde yer aldı. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından şehitlik özel defteri imzalandı. Cumhurbaşkanı Tatar özel deftere şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi yolunda canını feda eden aziz şehitlerimiz;

Canınız pahasına verdiğiniz onurlu mücadele sayesinde, yaptığınız fedakarlıkların neticesi olarak bugün Kıbrıs Türk Halkının başı dik ve özgürce vatan topraklarında ve kendi devletinde varlığını sürdürüyor. Sizin fedakarlığınız ve büyük mücadelenizi Kıbrıs Türk Halkı asla unutmayacak ve daima minnet ve şükran duyguları ile hatırlayacaktır. 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 48’inci yıl dönümü vesilesiyle bugün de huzurunuzda saygı ve şükran duygularımla eğiliyorum. Rahat ve huzur içinde uyuyunuz, çünkü bize emanet ettiğiniz milli mücadele ve maneviyat gelecek nesillere aktarılarak sonsuza dek yaşatılacaktır.

Ruhunuz şad olsun.”

İkinci tören, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr Fazıl Küçük’ün anıt mezarında düzenlendi.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıt özel defteri imzalandı.

Öte yandan, Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında da tören düzenlendi.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.