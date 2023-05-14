KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 14 Mayıs mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla mesaj yayımladıKKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle, hayati önem taşıdığının altını çizdi.

KKTC'nin erkenci iklim yanında yarı kurak bir iklime sahip olduğunu düşünerek ülkede üretilecek geleneksel tarımsal ürünler yanında niş tarımsal ürünlerinde yavaş yavaş üreticilerimizle buluşturulması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, "Ülkemiz çiftçisi, dünden bugüne birçok doğal afet, özgürlük mücadelesi yanında milli mücadele yıllarında öncülük etmeyi bilmiş, ekonomik ve finansal krizleri de çalışarak aşmayı başarmıştır. Bu yıl Anneler Günü gibi kutsal bir günde kutlanan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, vatanı ve toprağı için alın teri döken çiftçilerimizin özverili çalışmalarının ve tarımsal üretimin önemini yinelerken tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.