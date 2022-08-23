KKTC Bakanlar Kurulu GÜNSEL’de toplandı!

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve bakanlar kurulu, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Bakanlar kurulu üyeleri; toplantı öncesinde, makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9’larla test sürüşü de gerçekleştirdi.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve bakanlar kurulu, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Yakın Doğu Oluşumu Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı Başbakan Ünal Üstel’e; Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti.

Makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9’larla gerçekleştirilen test sürüşünün ardından, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Başbakan ve bakanlara GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Oluşumu Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL üretim tesislerini, bakanlar eşliğinde ziyaret ederek test sürüşü yapan ve seri üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, GÜNSEL'in 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje olduğunu belirtti. "İftihar edeceğimiz bir eseri dünya pazarlarıyla buluşturacağız" diyen Üstel, "1974 öncesinde ne acılı günler geçirdik. Ana vatan Türkiyemizin desteği ile kavuştuğumuz özgürlüğümüzü, bugün GÜNSEL gibi bir proje ile taçlandırıyoruz. İşte bu yüzden bugün bizim gurur günümüz” diye konuştu.