KKTC, 1974’te yazılan destanı Akdeniz'de sürdürecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Topçuköy Şehitlerini Anma Töreni’ne katıldı. Tatar, “KKTC’nin egemen bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de yerini almasının önemi büyüktür” dedi.

KKTC (İGFA) – KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit düşen 9 Topçuköylü soydaşımız için, Topçuköy Şehitliği’nde düzenlenen Topçuköy Şehitlerini Anma Töreni’ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları ve sonrasında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı ile bugünlere geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, varoluş bayramını coşkuyla kutladığımızı ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle haklı mücadelemizi sürdürdüğümüzü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, KKTC’nin yeni siyasetini desteklediğini, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı bir yaklaşımın en doğrusu olacağını belirterek Kıbrıs’ta verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha şehitlerin huzurunda teyit etti.

Kıbrıs’ın coğrafik konumunun ne kadar önemli olduğunu, bölgedeki zengin kaynakların ve Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının millî mücadele yıllarında çok acılar çektiğini, saldırılara, katliamlara maruz kaldığını ifade ederek şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de şükranlarını sundu.

“Kıbrıs Türk halkının 1974’te yazdığı destanı sürdürmekte kararlıyız”

Mücadelenin devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına güvenli bir gelecek bırakmak, bölgede hak ve çıkarlarımızı korumak için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC egemen bir devlettir” diyerek Kıbrıs Türk halkının geleceği, bağımsızlığı, egemenliği için güvenliğinin önemine işaret etti ve “Bir antlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde olması lazımdır. Eğer biz egemenliğimizi kabul ettiremezsek, bizi bu coğrafyadan silmek ve adayı tamamen bir Yunan Adası yapmak için ellerinden geleni yapacaklarına hiç şüphemiz yoktur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının kırmızı çizgimiz olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1974’te yazdığı destanı sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.