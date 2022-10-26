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Kızılay içme suyu için 2023'te ülkelerde 30 kuyu daha açacak

DÜNYA 26.10.2022, 10:48
Kızılay içme suyu için 2023'te ülkelerde 30 kuyu daha açacak

Kızılay, bölge halkının içilebilir suya ulaşmak için günde yarım saatten fazla yol yürümek zorunda kaldığı Uganda’da açtığı 15 su kuyusuyla 79 bin yararlanıcıya temiz içme suyu imkanı sağladı. Su kuyularuından birine bağış yapan hayırsever aile, su kuyularının önemini yerinde gördü..ANKARA (İGFA) - Afrika’da temiz suya ulaşarak bölge halkının refahının kısmen de olsa yükselmesi ve bu önemli ihtiyacın giderilmesini amaçlayan Türk Kızılay, Çad, Nijer, Senegal, Somali, Uganda ve Sudan olmak üzere 6 ülkede 251 bin 350 yararlanıcı kapasiteli 46 su kuyusuyla bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Türk Kızılay 2020 yılından bu yana Uganda’da da açmayı sürdürdüğü su kuyularına 2 yenisini daha ekleyerek 79 bin yararlanıcı kapasiteli 15 su kuyusuna ulaştı.

Kızılay ayrıca Uganda’da 5 su kuyusunun daha yapımına başlayan Kızılay yılsonuna kadar bu kuyuları da bitirmeyi planlıyor. Uganda’da tamamlanan su kuyularından birine bağış yapan hayırsever İsmail Köse’nin oğlu Bülent Köse de bölgedeki insanlara büyük yararı olan su kuyularının önemini yerinde gördü.

Uganda’da babasının su kuyusu açma isteğini yerine getiren Bülent Köse, “Nasıl bir yaraya merhem olduğumuzu anladık. Dünyanın birçok yerine gittim ama umre haricinde hiç bu kadar mutlu olmadım.” ifadesiyle duygularını aktardı.

2023’TE 30 YENİ SU KUYUSU HEDEFLENİYOR

Bu arada Birleşmiş Milletler’in verilerine göre 2.2 milyar insan temiz içme suyuna ulaşamadığı dünyada, her yıl beş yaşın altındaki 297 bin çocuk ise güvenli olmayan içme suyu nedeniyle ishalli hastalıklardan hayatını kaybederken, Toplumsal Dayanıklılık stratejik hedefinden yola çıkarak Türk Kızılay 2023 yılında da temiz içme suyuna kavuşturmak için su kuyuları açmaya devam edeceği kaydedildi.

Kızılay'ın 2023 yılında da Tanzanya, Kenya, Nijer, Çad, Uganda, Pakistan ve Afganistan’da 30 su kuyusu projesini hayata geçirerek çocukların ölmesini önlemeye katkı sağlayarak, binlerce ihtiyaç sahibinin daha temiz suya erişimini sağlamayı hedefledi.

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