Kırklareli'nin tescilli ürünleri Bulgaristan'da tanıtıldı

Kırklareli'nin coğrafi işaretli ürünleri “Kırklareli Beyaz Peyniri” ile “Kırklareli Hardaliyesi” 1. Bansko Türkiye-Bulgaristan Ticaret Zirvesi'nde tanıtıldı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatma Merve Gelep, Bulgaristan’da düzenlenen “1. Bansko Türkiye-Bulgaristan Ticaret Zirvesi”ne katılarak Kırklareli’nin Coğrafi İşaretli Ürünleri olan “Kırklareli Beyaz Peyniri” ile “Kırklareli Hardaliyesi”ni tanıttı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, içinde bulundukları dönemde yaşanmakta olan bölgesel ve küresel gelişmelerin özellikle kısalan tedarik zincirleri, komşu ve yakın ülkelerin iş birliklerinin artan önemi, iki ülke iş dünyasının ticaret ve yatırım ilişkilerinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri daha önemli hale getirdiğini belirtti.

Bu kapsamda; iki ülke ticaretinde gelişme potansiyeli olan makina, inşaat, gıda, enerji ve lojistik ekipmanlar, ağaç ürünleri, yazılım, sağlık turizmi sektörlerindeki firmalar stant açarak, tanıtım yaptıklarını belirten Ilık, "Sektörel eşleştirmeler yapılarak, iki ülke arasında yatırım ve ticareti geliştirme, kurumlarının yetkililerinin katılımıyla yeşil ekonomi başta olmak üzere iş birliği fırsatlarının ele alındığı tematik paneller gerçekleştirildi. Oda olarak açtığımız standımızda ilimizin Coğrafi İşaretli Ürünleri olan “Kırklareli Beyaz Peyniri” ile “Kırklareli Hardaliyesi”ni tanıtarak, bilgiler verdik” dedi.