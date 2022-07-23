Kıbrıs’ta mezuniyet coşkusu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

KKTC (İGFA) – KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün düzenlenen Rauf Denktaş Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin ilk mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş’ı, yaptığı yatırımlar ve ülkemizin gelişmesi yönünde verdiği hizmetlerden dolayı kutladı.

Tüm mezunları kutlayarak kendilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanın Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi’nden mezun olmalarının büyük bir şeref olduğunu dile getirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın isminin bu şekilde yaşatılmasının ‘bize yakışan’ olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin daha da gelişerek büyümesi temennisinde bulundu.

Üniversitenin Lefkoşa şehri için de önemli bir hizmet olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; Rauf R. Denktaş’ın kurduğu cumhuriyetin insanlık ve bağımsızlık için bir halkın neler yapabileceğini gösterdiğini kaydetti. Denktaş’ın egemenlik vurgusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezunlara yönelik yaptığı konuşmada, üniversitenin ismi olan Rauf Denktaş isminin değerini bilerek ülkelerine geri döndüklerinde aldıkları eğitimin katkısıyla ülkelerinin gelişimine katkı yapabilmeleri dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları verildi.