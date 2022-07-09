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Kıbrıs’ta bayram coşkusu
DÜNYA 09.07.2022, 11:13
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram namazını Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.
KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde bayram namazını Girne’deki Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı’nda halka açık bayram tebriği kabul etti.
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