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Kıbrıs meseleleri masaya yatırıldı
DÜNYA 24.06.2022, 11:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Kıbrıs meselelerini masaya yatırdı.
KKTC (İGFA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Kıbrıs’ta biraraya geldi.
Kıbrıs meselelerinin masaya yatırıldığı görüşme ile ilgili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından “KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldik. Çalışan ve üreten bir KKTC temel hedefimizdir. Kıbrıs Türk halkının kalkınması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.
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