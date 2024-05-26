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KGK diplomasi trafiğine hız verdi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) medya alanında uluslararası iş birliği ve kamu diplomasisine destek faaliyetleri kapsamında Ankara ve İstanbul’da yabancı misyon temsilcileriyle temaslarını sürdürdü Ayrıca, İran’a taziye, Slovakya’ya geçmiş olsun ziyareti yaptı

DÜNYA 26.05.2024, 15:28
KGK diplomasi trafiğine hız verdi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) medya alanında uluslararası iş birliği ve kamu diplomasisine destek faaliyetleri kapsamında Ankara ve İstanbul’da yabancı misyon temsilcileriyle temaslarını sürdürdü. Ayrıca, İran’a taziye, Slovakya’ya geçmiş olsun ziyareti yaptı.ANKARA (İGFA) -Daha önce NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan, El Salvador, Karadağ, Hindistan ve İran’ın Ankara’daki büyükelçiliklerine ziyaretler gerçekleştiren KGK heyeti, daha sonra uluslararası temas trafiğini İran’a taziye ve Slovakya’ya geçmiş olsun ziyaretlerinin yanısıra, Sırbistan ve Kosta Rika ile devam ettirdi.

Helikopter kazası sonucunda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ile beraberindekilerin yaşamlarını yitirmesi nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ziyarette bulunan KGK heyeti, Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye taziyelerini sözlü olarak iletti. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan, KGK Yaygın Medya Meclisi Başkan vekili Ünsal Karabulut ve KGK Danışma Kurulu Üyesi Dr. İmbat Muğlu’dan oluşan heyetin ziyaretinde açılan taziye defteri konsey adına Yakup Aslan tarafından imzalandı. Heyet ardından Büyükelçi Habibullahzade ile görüşerek KGK ailesi adına başsağlığı ve dayanışma duygularını iletti.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ziyaretinden dolayı teşekkür eden Büyükelçi Habibullahzade, “Başta inanç ve geçmişimiz olmak üzere ortak değerlere sahip olduğumuz Türk Milleti’nin kazanın ilk dakikaları itibarı ile acımızı paylaşması ve yüreklerinin bizimle çarptığını iletmeleri bizlerin acılarını hafifletti. Konseyiniz aracılığı ile dost ve kardeş Türk milletine teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Heyet adına söz alan Yakup Aslan, “Küresel Gazeteciler Konseyi adına, İran Devleti ve Milletine en derin taziye ve dayanışma duygularımızı sunuyoruz.” dedi. İran halkının geçmişten günümüze birçok acıyı sırtladığını vurgulayan Aslan, “Merhum Cumhurbaşkanı Reisi, göreve geldiği ilk gün ‘Önceliğim komşu ülkelerle ileri derecede işbirliği’ demiş ve en son Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte aynı kararlılığı ifade etmişti” dedi.

SLOVAKYA’YA GEÇMİŞ OLSUN

Geçtiğimiz günlerde Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik suikast girişiminin ardından KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve KGK Yaygın Medya Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Esra Öztürk, Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Ján Pšenica’yı ziyaret ederek Slovak halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Başbakan Fico’nun son durumu hakkında bilgi veren Büyükelçi Pšenica, ziyaret için KGK Ailesine teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde KGK’nın Slovakya’da bulunan medya örgütleri ile irtibat halinde olmasından memnuniyet duyacağını belirtti.

SIRBİSTAN ZİYARETİ

Sırbistan’ın halen boş bulunan Ankara Büyükelçiliği’ne vekâlet eden Maslahatgüzar Zoran Jovanović KGK heyetini kabul etti. Görüşmede Türkiye - Sırbistan Medya Forumu düzenlenmesiyle ilgili istişareler gerçekleştirilirken Jovanović, Sırbistan’ın yeni Ankara Büyükelçisinin Haziran’ın sonunda göreve başlayacağını bildirdi. Jovanović ayrıca KGK heyetine Sırbistan Büyükelçiliğini gezdirerek Mustafa Kemal Atatürk’ün hediye ettiği halılar ve saatli dolabı göstererek iki ülkenin tarihten bu yana gelişen dostluğuna dikkat çekti.

KOSTA RİKA ZİYARETİ

KGK heyetinin Ankara’daki bir başka durağı Latin Amerika ülkeleri arasında çevre ve okyanusların korunması alanlarındaki öncü rolüyle öne çıkan Kosta Rika Büyükelçiliği oldu. Büyükelçi Gustavo Campos Fallas tarafından kabul edilen heyet, KGK’nın 2025’te Kolombiya’da gerçekleştirmeyi planladığı 1’inci Küresel Medya Kongresi hakkında bilgi verdi. Mesafeden dolayı iki ülkenin birbirini doğru tanımasıyla ilgili medya mensuplarına çok iş düştüğünü belirten Büyükelçi Fallas, halen 74 ülkede temsilcisi olan KGK’nın Kosta Rika’da temsilci atamasından da memnuniyet duyacağını iletti.

KARADAĞ RESEPSİYONU

Karadağ ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 145’inci yıldönümü onuruna İstanbul’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen resepsiyonda ise konseyi Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik ve Yaygın Medya Başkan Yardımcısı Dr. Esra Öztürk temsil etti. Törende konuşan Karadağ Büyükelçisi Periša Kastratović, Osmanlı döneminde başlayan ilişkilerden övgüyle bahsederek bir buçuk asra yaklaşan iki ülke ilişkilerinin dostluk temelinde daha da ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

BAŞKONSOLOSLARLA GÖRÜŞME

KGK heyeti, resepsiyon esnasında Hırvatistan Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec ve Bosna-Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic ile de sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. KGK heyeti, ayrıca resepsiyonda Kosova Cumhuriyeti Başkonsolosu Sucan Novoberdaliu, İsveç Başkonsolosu Johanna Strömquist, ABD Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan, Japonya Başkonsolos Yardımcısı Mitsuhiro Toyama ve Ukrayna Konsolosu Andrii Boiko’ya konseyin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

DİM: DİYALOG KÖPRÜLERİ KURUYORUZ

KGK heyetinin gerçekleştirdiği bu ziyaretler hakkında bilgi veren KGK Genel Başkanı Dim, “Bu tür temaslar küresel gazetecilik standartlarının yükseltilmesi, farklı ülkeler arasında medya ve iletişim sektörlerinde iş birliği ve diyalog köprülerinin kurulması, uluslararası anlayış ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda küresel çapta medyanın rolü ve önemi hakkında daha derin bir anlayış geliştirilmesini amaçlıyor. Konsey üyeleri, ziyaret ettikleri ülkelerde gazetecilik eğitimi ve medya kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve eğitim programları ile ortak çalıştaylar düzenleyerek hem medya iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor hem de yumuşak gücün önemli bir ayağı olan medya diplomasisi alanında karşılıklı olarak olumlu çıktılar kazanmayı hedefliyorlar. Diplomatik misyon ziyaretlerimiz de uluslararası alanda medya iş birliklerinin güçlendirilmesi ve ülkeler arasında köprüler kurulması açısından büyük önem taşıyor. Bu ziyaretler, farklı kültürler ve medya yapıları arasında diyalog ve anlayışın artırılmasına yönelik önemli adımlar olarak görülüyor” diye konuştu.

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