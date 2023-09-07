Kerkük’te Türkmenler ve Araplar endişeli

Geçtiğimiz haftanın başından bu yana Kerkük'te yaşanan çatışmalar hakkında Prof. Dr. İsmail Şahin, özel açıklamalarda bulundu. Bölgede bir etnik ve mezhepsel çatışmanın fitilini ateşleyebilir mi? Bu çatışmaların kökeninde neler yatıyor?OĞUZHAN OSMAN BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Prof. Dr. İsmail Şahin, Kerkük’te yaşanan çatışmalar ve bölgedeki genel durumu Herkes Duysun için değerlendirdi. Şahin, Türkmen ve Arapların zorla göç ettirilmekten, nüfus dengesinin bozulmasından yana büyük korkuları olduğunu söyledi.

“DEAŞ İLE MÜCADELE ADI ALTINDA PEŞMERGE GÜNÜ PEKİŞTİRDİ”

Irak’ta güçlü bir merkezi otoritenin kurulamaması ve DEAŞ terör örgütünün oluşturduğu istikrarsızlık ortamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin DEAŞ’ı Irak’tan çıkarma operasyonlarıyla hakimiyet alanlarını ciddi ölçüde genişlettiğini vurgulayan Şahin, “Kerkük de, bu bağlamda yer alan şehirlerden birisi. 2014 yılında çatışmalar doruk noktasındayken, Peşmerge kuvvetleri şehirde kontrolü neredeyse tamamen ele geçirdi. Peşmerge güçlerinin, DEAŞ mücadelesi adı altında ele geçirdiği bu nüfuz alanı, bölgede yaşayan Türkmenleri ve Arapları ziyadesiyle rahatsız etti. Rahatsızlığın, IKBY’nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlediği sözde ‘bağımsızlık referandumu’ ile zirveye ulaştı. Zira IKBY lideri Mesut Barzani, bu toprakların IKBY’ye ait olduğunu iddia ederek referandumun bu toprakları da kapsayacağını söylemişti. Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Kerkük’ün IKBY tarafından ilhak edilmesinin önüne geçmek için 16 Ekim 2017’de Kerkük’e girmiş ve kentteki Peşmerge varlığına son vermişti. Ayrıca Irak ordusu, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargâhı yapmıştı.” ifadelerini kullandı.

“KDP'YE BİNA DEVRİ KARARI OLAYLARI YENİDEN ATEŞLEDİ”

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, KDP binasının tekrardan kendilerine devredilmesi talimatı verdiğini belirten Şahin, “Olaylar bu karar üzerine patlak verdi. Ordu kontrolündeki binanın KDP’ye teslim edilmesine karşı çıkan Arap ve Türkmenlerden oluşan gruplar, protesto amaçlı Erbil-Kerkük yolunu kapattılar. Bu olay üzerine de KDP’ye bağlı gruplar, kent merkezinde önce güvenlik güçlerine saldırmış ardından da Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yönelmişlerdir. Durumun daha da büyümesini önlemek amacıyla, güvenlik güçleri de taraflara müdahalede bulunmuştur.” dedi.

“TÜRKMENLER VE ARAPLAR ENDİŞELİ”

Türkmen ve Arapların, Kerkük’ün yeniden IKBY’nin kontrolü altına alınmasından ve zamanla ilhak edilmesinden endişe duyduklarını söyleyen Şahin, “Türkmen ve Arapların, zorla göç ettirilmekten ve nüfus dengesinin bozulmasından yana büyük korkuları var. Yani olay basit bir bina ya da yol hadisesi değil.” şeklinde konuştu.