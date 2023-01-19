Kazakistan'da meclis feshedildi... Erken seçim tarihi belli oldu

Kazakistan erken seçime gidiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis’in feshedilmesi ve 19 Mart’ta erken seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.akorda.kz / ANKARA (İGFA) - Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi Akorda'da yayımlanan haberde, 7. dönem Meclis’in feshedilerek erken seçimin 19 Mart’ta yapılacağı bilgisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev imzalı bildiride, bölgesel seçim komisyonları, seçim kampanyasının düzenlenmesinde ve yürütülmesinde önemli bir rol oynadığının altı çizilerek, "Artık bölgesel seçim komisyonları profesyonel bir şekilde düzenli olarak çalışıyor. Bu karar, seçimle ilgili faaliyetlerin kalitesini garanti eder" denildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, milletvekilin yüzde 70’inin parti listelerinden, yüzde 30’unun tek üyeli seçim bölgelerinden seçileceğini belirterek, meclis ve yerel meclisi oluşturmak için başvurulan yeni modelin, seçmenlerin çıkarlarını hem ulusal hem de bölgesel düzeyde koruyacağını kaydetti.