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Katar Emiri, felaket sonrası Türkiye'ye gelen ilk lider oldu
DÜNYA 12.02.2023, 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’i kabul etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.
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