Kardeş şehirden Manisa halkına teşekkür

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet, Oş Belediye Başkanı Almaz Mamvetov’u makamında ziyaret etti. Mamvetov, Başkan Cengiz Ergün'ü Ekim ayında şehirlerinde gerçekleşecek festivale davet etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyetin kardeş şehir Oş’taki son durağı Oş Belediyesi oldu.

Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kadir Emin Alpözen, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı mühendislerinden Selim Çakıcı eşlik etti. Oş Belediye Başkanı Almaz Mamvetov ile bir araya gelen MASKİ heyeti ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretle ilgili detayları paylaşan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, kardeş kentte yapmış oldukları teknik ziyaretlerin ardından Oş Belediye Başkanı Almaz Mamvetov ile bir araya geldiklerini belirterek, sahadki teknik ziyaretleri kendisine aktardıklarını anlattı.

Belediye Başkanı Almaz Mamvetov yapmış olduğumuz ziyaretten memnun kaldığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve il halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti. Mamvetov, Başkan Ergün’e, Oş şehrinde Ekim ayında gerçekleşecek olan festival için davette bulundu.