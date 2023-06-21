Kardeş devletlerin Cumhurbaşkanlarının şehirleri 'kardeş' oldu

Rize’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde Rize Belediyesi ile Kırgızistan’ın Tüp ilçesi Belediyesi kardeş şehir protokolü imzaladı.RİZE (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin organizesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un memleketi Tüp Belediyesi arasında imzalanan protokolle birlikte Cumhurbaşkanlarının memleketleri kardeş şehir oldu.

Kırgızistan’ın Tüp ilçesi Belediye Başkanı Kanybek Adiev ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in imzaladığı kardeş şehir protokolü kapsamında belediyecilik, eğitim, kültür ve benzeri alanlarda somut projeler yapılması planlanıyor.