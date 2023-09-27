Kaliforniya'da 10 binin üzerinde araç çalındı

Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde dün 52 otomobil çalındığı bildirildi. Araç hırsızlığı salgınıyla karşı karşıya olan kentte son bir yıl içinde 10 binin üzerinde otomobil çalındığı rapor edildi.Erme ÖZCAN - abdpost.com / ABD (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde kısa aralıklarla iki Türk'ün öldürüldüğü Oakland'da, dün 52 otomobil hırsızlığı bildirildiği açıklandı.

Yaşanan hırsızlık olaylarının büyük çoğunluğunun arka sokaklarıyla kötü bir üne sahip olan San Fransisco'da gerçekleştiği kaydedilirken bölgenin "bir araç hırsızlığı salgınıyla" karşı karşıya olduğu ifade edildi.

GÜNDE YAKLAŞIK 40 ARAÇ ÇALINIYOR

NBC Bay Area'nın aktardığı bilgilere göre de, Oakland polis departmanı, 1 Ocak'tan 17 Eylül'e kadar 10 bin 547 çalıntı araç rapor etti. Günde yaklaşık 40 aracın çalındığı kentte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51'lik bir artış yaşandığı da kaydedildi.

Yetkililer ayrıca kendilerine gelen araba hırsızlığı ihbarlarının 10 bin 335 olduğunu, çoğu insanın ise artık hırsızlık olaylarını bildirmediğini söyledi. Belediye yetkilileri ise önümüzdeki yıldan itibaren Oakland genelinde plaka okuyucu olarak da çalışan 300 güvenlik kamerası kurmayı planlandığını ve bu sayede çalıntı araçların bir kısmının izini sürmeye yardımcı olacağına inanıldığını ifade etti.

Arabası çalınan bir mahalle sakini, gözyaşları içinde çalınan aracını alırken yaşadığı zorlukları anlattı. Yaklaşık 5 aydır burada yaşamaya başladıklarını da belirterek çocuklarını okula nasıl götürüp getireceğini söyledi.

TÜRKLER ARABALARDA YATIYOR

Öte yandan evi kiralarının yüksek olduğu kentte çok sayıda Türk'ün arabalarda yaşamlarını sürdürdükleri biliniyor.