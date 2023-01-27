Japonya nüfusuna 'benzeri görülmemiş' tedbir

Japonya doğum sayısı ilk kez 800 binin altına gerileyince nüfus artışına yönelik 'benzeri görülmemiş' tedbirler almayı kararlaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - Japonya'da doğum sayısındaki gerilemelere yönelik öngörüler, 8 yıl sonra yaşanması doğrultusundaydı. Hâlihazırda 125 milyon kişinin yaşadığı ülke nüfusunun 2060’a kadar 86,7 milyona gerilemesi bekliniyordu.

Japonya'nın doğum sayısı ilk kez 800 binin altına geriledi.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düşen doğum oranları sonrası ülkenin sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine geldiğini, bu sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıkladı.

Çocuk yetiştirmenin kolaylaştırılmasını gelecek için en etkili yatırım olarak nitelendiren Kişida, doğum oranını tersine çevirmek için tedbirler alacaklarını belirtti.

Başbakan Kişida, "Yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkesin çocuk yetiştirmeye katılmasını sağlamak için benzeri görülmemiş karşı tedbirler uygulamak istediklerini" ifade etti.

Hükümete bağlı “Çocuk ve Aile Ajansı”nın ise Nisan ayında faaliyete geçeceğini duyuran Başbakan Kişida, Haziran ayına kadar bu kapsamlı politikaların bütçesini ikiye katlamak için plan yapacaklarını kaydetti.