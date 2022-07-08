Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti!

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe vuruldu, yere yığıldı. Japonya medyası, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurulan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentindeki bir etkinlikte vurulduktan sonra yere yığıldı.

NHK televizyonu iki kez sırtından vurulan Abe'nin konuşmasının ortasında yığıldığını ve kanaması varmış gibi göründüğünü duyurdu. 42 yaşındaki bir şüphelinin de gözaltında olduğu bildirildi.

https://twitter.com/nhk_news/status/1545268138614431744

Videoda, sağlık görevlilerinin sokağın ortasında 67 yaşındaki Abe'nin etrafında toplanması görülüyor. Eski Başbakan daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bakan Hirozoku Matsuno gazetecilere yaptığı açıklamada "Eski Başbakan Abe, Nara'da yerel saatle 11:30'da vuruldu. Saldırgan olduğuna inanılan bir kişi yakalandı" dedi.

Görgü tanıkları, bir kampanya konuşması için Nara'ya giden Abe'nin uğradığı saldırıdan önce, arkasından büyük bir silah çıkartan bir adam gördüklerini söyledi.

YAKALANAN ZANLI İLK İFADESİNDE 'KENDİSİNDEN HOŞNUT DEĞİLDİM' DEDİ

Öte yandan, BBC News'in aktardığı habere göre, Abe'yi öldürmeye çalışan kişinin Nara'da ikamet eden ve eski bir Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı. Yamagami'nin Nara-nishi Polis Merkezi'nde sorgulandığı biliniyor. Zanlı ilk ifadesinde Abe'den "hoşnut olmadığı için" onu öldürmeyi planladığını söyledi.

Shinzo Abe, tedavi gördüğü Nara Eyaleti Kashihara şehrindeki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.