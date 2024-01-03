Japonya'da deprem! Can kaybı yükseliyor!

Japonya'da 7,6'lık depremden sonra artçı sarsıntılar sürüyor, can kaybı 55'e çıktı.ANKARA (İGFA) - Japonya, Pasifik Havzasındaki yanardağlar ve fay hatlarından oluşan bir yay olan “Ateş Çemberi” üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlere maruz kalıyor

Japonya'nın batısını vuran dünkü depremlerde en az 55 kişi öldü, binlerce bina, araç ve tekne hasar gördü. Yetkililer ileride daha fazla deprem olabileceği konusunda uyardı.

Euronews'in aktardığı habere göre, 2024 yılının ilk günü, pazartesi öğleden sonra meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar Ishikawa vilayeti ve yakın bölgeleri sallamaya devam etti. Ishikawa'da 55 kişinin öldüğünün doğrulandığını söyleyen yetkililer, 17 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını, evlerdeki hasarın ise hemen tespit edilemeyecek kadar büyük olduğunu açıkladı.

Japon basınında çıkan haberlerde on binlerce evin yıkıldığı belirtildi. 17 kişinin ciddi şekilde yaralandığını duyuran hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, valiliğin açıkladığı sayıdan haberdar olduğunu söyleyerek daha düşük bir ölüm sayısı verdi. Japon medyasında yayınlanan hava görüntülerinde, toprak kayması nedeniyle kapanan yollar, denize savrulmuş tekneler ve Wajima şehrinde tamamen küle dönen bir mahalle görülüyor.