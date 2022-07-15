James bu defa da Jüpiter’i görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu'ndan bir fotoğraf daha geldi. Teleskop bu kez Jüpiter'i görüntüledi.ANKARA (İGFA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan çekilmiş evrenin en derin görüntüsü yayınladı.

NASA, çığır açan James Webb Uzay Teleskobunun çektiği yeni görüntüleri yayımladı. Kızılötesi görüntüler o kadar net ki Jüpiter'in ince halkalarını ve bazı uydularını görebilirsiniz. Bilim insanları, Webb’in bu kadar kısa sürede bu kadar net görüntü elde etmesine şaşırıyor.

JÜPİTER'İN UYDULARI DA GÖRÜLÜYOR

NASA, Güneş Sisteminde yer alan Jüpiter gezegenine ait yeni heyecan verici bir görüntü daha paylaştı. James Webb Teleskobunun kızılötesi ışıkta parlayan ‘gaz devi’ olarak tanımlanan Jüpiter'i yakaladığı ilk görüntüler heyecana neden oldu. Üstelik Jüpiter'in uyduları Europa, Thebe ve Metis de fotoğrafta görülebiliyor.

NASA’nın blog yazısında paylaştığı bu görüntü önceki galaksi ve bulutsu görüntülerinden biraz daha farklı. Çünkü uzay ajansı, aslında bu Jüpiter fotoğrafı üzerinde uzak galaksilerin ve bulutsuların görüntüleri kadar işlem yapmadı. Webb'in fırlatıldığı ilk aylarda çekilen Jüpiter görüntüsü, uzay teleskobunun iyi çalışıp çalışmadığını görmek için esasen kontrol amaçlı çekilen bir fotoğraf.

https://twitter.com/NASAWebb/status/1547686542189047808