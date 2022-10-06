İzmir Efes Selçuk'tan İran'a direniş desteği

İran'da gözaltında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Mahsa Amini için Efes Selçuk’ta basın açıklaması düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Efes Selçuk Kadın Platformu ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması etkinliğine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye çalışanları ve Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin üyeleri katıldı.

Açıklama metni 13 yıldır Efes Selçuk’ta yaşayan İranlı Azade Ramazani Tebriz’i tarafından okundu.

Türkiye’de yaşayan İranlılar olarak değil, insanlar olarak bir araya geldiklerini ifade eden Azade Ramazani Tebriz, “Bütün insanların hür doğduğuna ve hür yaşaması gerektiğini inanıyoruz. Bir halk İranlı kadınların taşıdığı bayrağın altında, “kadın, yaşam, özgürlük…” sloganıyla, mücadele veriyor” dedi. İranlı kadınların ataerkil rejime karşı 43 senedir süren mücadelesinden gurur duyduklarını belirten Azade Ramazani Tebriz’i; “Biz, anavatanımızın dışında yaşayanlar, cesaretlerini her yerde haykırıyoruz ve haykıracağız. İnterneti kesseler de bizi susturamazlar; Küresel güçler görmemezlikten gelirse bizi yok olmuyoruz. Bizi öldürseler bile, tarihin kazananları hakları için mücadele verenlerdir; onlar ki “Hak verilmez, alınır!” sözünü, kanlarıyla tanımlıyor” diye konuştu.

Efes Selçuk Kadın Platformu ve Demokrasi Platformu adına konuşan Ayşe Kaçer; İranlı kız Mahsa Amini’nin katledişine karşı ses çıkarmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İran’da özgürlükler için direnen kadınlara, onlarla kol kola yürüyen erkeklere selam gönderen Kaçer, "Yalnız değilsiniz, tüm insanlık yanınızda” dedi.

Açıklama ardından katılımcılar “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganları attı.