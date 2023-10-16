İzinsiz logo ve isim kullanımına TADF'tan tepki

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), kendilerine ait logo ve ismin kullanılarak Türk Amerikan toplumunun yanıltıldığı gerekçesiyle kişiler hakkında IRS ve Federal Mahkeme'ye başvuracaklarını duyurdu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde bünyesinde onlarca dernek ve vakıf barındıran Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), kendilerine ait logo ve ismi kullanıldığı gerekçesiyle açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türk Amerikan toplumunu yanıltmaya ve federasyonun ismini ve yöneticilerini itibarsızlaştırma yönündeki çabalar olduğu belirtilirken duyuru yapmak durumunda oldukları ifade edildi.

YILMAZ MORGÜL'LÜ ETKİNLİK DUYURUSUNA TEPKİ

Açıklamada, "Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun adını kullanarak, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) tescilli logomuzun yönetimimizin izni olmadan kullanılması, logo hakkımıza tecavüz davası açılmasına neden olacağı gibi sosyal medyadan Sanatçı Yılmaz Morgül aracılığı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik duyurusu yaptıran şahısların, vergiden muaf bir resmi kurumun üzerinden maddi kazanç sağlamalarının Amerika Birleşik Devletlerinde suç olduğunu hatırlatırız. Bu şahıslar hakkında IRS ve Federal Mahkeme’ye başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.