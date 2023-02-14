İtalya'nın yardım yüklü donanma gemisi İskenderun'da

İtalya'nın içinde bir sahra hastanesinin de olduğu yardım malzemeleriyle yüklü donanma gemisi İskenderun'a yanaştı.HATAY (İGFA) - İtalya'nın yardım yüklü donanma gemisi İskenderun'a ulaştı

Sivil Koruma Dairesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Suriye'ye yardım götüren İtalyan bandıralı "San Marco" gemisi İskenderun'a ulaştı.

İskelede sahra hastanesinin tahliye işlemleri ve yardım malzemelerinin sürdüğü öğrenildi.

https://twitter.com/DPCgov/status/1625438953212977152