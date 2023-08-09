İtalya'da yüzde 40 ek kar vergisi piyasaları olumsuz etkiledi

İtalya'da yüzde 40 ek kar vergisi bankaları ve Avrupa hisselerini olumsuz etkiledi.İSTANBUL (İGFA)- İtalyan hükümetinin banka karlarını hedef alan yeni vergisi Avrupa piyasalarını olumsuz etkiledi.

İtalya, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettiği ekstra karları hedefleyen yüzde 40'lık bir vergiyi uygulamaya koydu.

euronews'in aktardığı habere göre piyasalar, sadece bir defa alınacak vergi kararını olumsuz olarak değerlendirirken, Avrupa hisselerinde düşüşler yaşandı.

Yeni kar vergisi yalnızca 2022 ve 2023 muhasebe yılları için geçerli olacak ve bankaların net faiz marjını etkilemesi bekleniyor. Bu da bankanın kredileri, kiralamaları ve yatırım menkul kıymetlerini içeren kazançlı varlıklarının net getirisi üzerinde ek bir vergi olması demek. Bu yeni verginin Haziran 2024'e kadar ödenmesi gerekiyor.

Başbakan Giorgia Meloni, koalisyon hükümetinin bir parçası olan aşırı sağcı lider Matteo Salvini ile düzenlediği basın toplantısında, "Paranın maliyetinden kaynaklanan yük hane halkı ve işletmeler için iki katına çıkarken, cari hesap sahiplerinin aldıkları kesinlikle iki katına çıkmadı. Bankaların karlarına baktığımızda öyle birkaç milyon değil milyar ile telaffuz edilen miktarlar görüyoruz." dedi.

Karar, Avrupa hisse senetlerinin düşmesine yol açtı ve pan-Avrupa STOXX 600 endeksi salı sabahı yüzde 0,3 oranında geriledi.

Intesa Sanpaolo ve UniCredit gibi İtalyan bankaları, ilki yüzde 7,7 ve ikincisi yüzde 6,2 olmak üzere yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Monte dei Paschi di Siena da yüzde 7,3 oranında düştü.