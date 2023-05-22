İşte konsolosluk saldırganının görüntüleri!
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Başkonsolosluğu'nun camlarını gece yarısı saat 03:00 sularında sopayla patlatan saldırganın kamera görüntüleri ortaya çıktı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Dün gece NY Başkonsolosluğu elim bir saldırı olayı yaşadı.
Amerika'da yaşayan Türk toplumu arasında bu olayın, seçimin ikinci tur oylarını provake etmek isteyenler tarafından yapıldığı görüşü yaygın.
Ancak konsolosluktan yapılan açıklamada, her türlü güvenlik önlemi alındığı ve vatandaşların gönül rahatlığı ile oy kullanmaya devam edebileceği çağrısı yapıldı.
2nd Ave tarafından geldiği ve tüm camları elindeki sopa ile patlattığı tespit edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o görüntüler...
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|36
|62
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|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
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|36
|56
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|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
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|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
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|12. Chelsea
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|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
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|O
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|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
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|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Almeria
|35
|39
|15. Celta Vigo
|35
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
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|35
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