Son Dakika

İstanbul Silivri heyetinden KKTC'ye çıkarma

DÜNYA 26.10.2022, 11:11
İstanbul Silivri heyetinden KKTC'ye çıkarma

KKTC’de 3 gün boyunca bir dizi temaslarda bulunan Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.KKTC (İGFA) - Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 21-22-23 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, belediye meclis üyeleri Yasin Gören ve Orhan Çalışkan, Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş ve Silivrili Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinin eşlik ettiği ziyaret kapsamında önemli temaslar gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ziyaret edildiği program kapsamında heyet, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve KKTC’nin bağımsızlık mücadelesinin öncü ismi Dr. Fazıl Küçük’ü kabirleri başında andı.

Daha sonra Lefkoşa’da, Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğduğu ve müze olarak düzenlenen ev ziyaret edildi. KKTC Girne Şehitliği ziyareti sırasında Silivrili gaziler, birlikte görev yaptığı silah arkadaşlarının kabirlerinde dua ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Karaoğlanoğlu Şehitliği, Açık Hava Savaş Araçları Müzesi, Yavuz Çıkarma Plajı ve 1974 Gemi Müzesi ziyaretleriyle tamamlandı.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaretinde anıt özel defterini de imzalayan Başkan Yılmaz, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Kıbrıs Türklüğünün mümtaz ve zirve ismi, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş; dava, aksiyon ve fikir insanı olarak Kıbrıs Türklüğünün ufkunu aydınlatmış, mücadeleci kişiliğiyle de gönüllere taht kurmuştur.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4