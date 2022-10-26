İstanbul Silivri heyetinden KKTC'ye çıkarma

KKTC’de 3 gün boyunca bir dizi temaslarda bulunan Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.KKTC (İGFA) - Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 21-22-23 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, belediye meclis üyeleri Yasin Gören ve Orhan Çalışkan, Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş ve Silivrili Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinin eşlik ettiği ziyaret kapsamında önemli temaslar gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ziyaret edildiği program kapsamında heyet, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve KKTC’nin bağımsızlık mücadelesinin öncü ismi Dr. Fazıl Küçük’ü kabirleri başında andı.

Daha sonra Lefkoşa’da, Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğduğu ve müze olarak düzenlenen ev ziyaret edildi. KKTC Girne Şehitliği ziyareti sırasında Silivrili gaziler, birlikte görev yaptığı silah arkadaşlarının kabirlerinde dua ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Karaoğlanoğlu Şehitliği, Açık Hava Savaş Araçları Müzesi, Yavuz Çıkarma Plajı ve 1974 Gemi Müzesi ziyaretleriyle tamamlandı.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaretinde anıt özel defterini de imzalayan Başkan Yılmaz, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Kıbrıs Türklüğünün mümtaz ve zirve ismi, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş; dava, aksiyon ve fikir insanı olarak Kıbrıs Türklüğünün ufkunu aydınlatmış, mücadeleci kişiliğiyle de gönüllere taht kurmuştur.