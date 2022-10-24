İstanbul Silivri heyetinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

İstanbul Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivrili Kıbrıs Gazileri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Ziyarette KKTC’nin Türkiye için önemi konuşuldu.KKTC (İGFA) - Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrili Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret etti.

10 gazinin de aralarında olduğu heyette, yıllar sonra KKTC’ye ayak basan gaziler duygu dolu anlar yaşadı. Heyet, gezi kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti. Oldukça sıcak ve samimi geçen görüşmede KKTC’nin Türkiye için önemi konuşuldu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, KKTC’de esaret değil cesaretin kazandığını belirterek, "Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Eşit ve egemen iki devlet esasına dayalı ahlaki ve milli siyaset anlayışı devlet sorumluluğu üstlenmiştir. Sizlerin Cumhurbaşkanlığında, kronikleşmiş sorunların Türkiye’nin desteğiyle köklü çözümlere ulaştırılacağına olan güvenimiz tamdır. KKTC’nin tanınması, uluslararası toplum nezdinde kabulü, aynı şekilde egemen bir devlet halinde varlığı ve sürekliliği mutlaka sağlanacak, gecikmiş adalet yerini bulacaktır. Lefkoşa, Ankara’nın ikiz kardeşidir. KKTC, Doğu Akdeniz’deki son siperimiz, son savunma hattımızdır. Kıbrıs demek vatan demektir, Kıbrıs demek Türk demektir, Kıbrıs demek ecdat demektir, Kıbrıs demek Akdeniz’deki sönmeyen millet ışığı demektir" diye konuştu.

Ziyarette yönelik açıklamalarda bulunan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise, KKTC'nin özgürlüğüne ve bağımsızlığına her zaman sahip çıkarak, bu uğurda kahramanlıklar gösterdiğini ve bedeller ödediğini belirterek, "Bizler de Yavru Vatan’a olan sevgilerimizi, saygılarımızı ve en derin bağlılıklarımızı iletiyoruz. Sizlere Silivrili hemşehrilerimizin selamlarını sunuyor, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’yi güçlendirmek ve bu vatanı daha yaşanabilir duruma getirmek milletimize olan borcumuzdur. Kıbrıs Barış Harekâtı kolay bir harekât değildi. Silivri heyetini ve değerli gazilerimizi KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.