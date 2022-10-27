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İstanbul Silivri Belediyesi, KKTC'nin İskele'si ile kardeş oluyor

DÜNYA 27.10.2022, 11:37
İstanbul Silivri Belediyesi, KKTC'nin İskele'si ile kardeş oluyor

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, KKTC İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette kardeş şehir ilişkilerine yönelik adımlar da atıldı.KKTC (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, belediye meclis üyeleri Yasin Gören ve Orhan Çalışkan, Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş ile Silivrili Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri de eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği himayelerinde yürütülen, TBB ile Silivri Belediyesi iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek olan “Kentsel Parklar Kültürel Ortaklıklar” projesinin hayata geçirilmesi görüşüldü. Proje kapsamında Silivri Belediyesinin, İskele Belediyesine hibe edeceği malzemelerle, İskele’nin 3 köyüne park kazandırılacak. Görüşmede ayrıca Silivri Belediyesi ile KKTC İskele Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisinin kurulmasına yönelik adımların kısa süre içerisinde atılması kararlaştırıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Silivri heyetine yaptığı sıcak karşılama için teşekkür eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Akdeniz’deki son siper olan KKTC ile iş birliğinin artması adına bulundukları teklife dikkati çekerek, "KKTC’de bir kardeş belediyemiz olmadığından hareketle; meclislerimizden kararlar alarak Silivri Belediyesi ile İskele Belediyesini kardeş belediye yapalım dedik. Kendisi de bu teklifimize olumlu baktı. İnşallah bunu en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu sayede tarihsel gönül birlikteliğimiz hiç kopmadan devam edecek ve İskele Belediyesi ile kardeş belediye olarak KKTC’deki ilişkilerimizi güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SADIKOĞLU: “BU İŞ BİRLİĞİ EBEDİ KARDEŞLİĞE DÖNÜŞECEK”

Silivri heyetini ve Silivrili Kıbrıs gazilerini ağırlamanın kendileri için bir şeref olduğunu ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskele'nin 3 köyünde yapılacak parklara ilişkin katkılardan ötürü Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, bu iş birliğiyle başlayan dostluğun, belediye meclislerinde alacakları kararlarla ebedi kardeşliğe dönüşeceğini söyledi.

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