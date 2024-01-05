İşsizliğe karşı mango diktiler

Kuruluş manifestosunda ‘ağaç dikmek’ gibi harika bir madde yer alan İsviçre merkezli Verein Tut Elimi Derneği gönüllüleri, Nijer’e her gidişinde su kuyusu açmak, kurban kesmek gibi faaliyetlerin ardından mutlaka fidan dikiyor. Gönüllüler, kısa sürede 2 bin 300 adet mango fidanı dikti.İSTANBUL (İGFA) - Derneğin Türkiye temsilciliği gönüllülerinden yazar, aktivist Turgut Tunç, Nijer’de neden mango fidanı diktiklerini şöyle açıklıyor:

“Nijer’in çalışma çağındaki nüfusu her yıl artıyor. İşsizlik oranları çok yüksek. Bu güzel Afrika ülkesindeki yoksulluğu azaltmanın en iyi yolları ne altın ne elmas ne de petrol. Çare, özellikle kırsal topluluklarda ekonomik faaliyetler ve istihdam imkânı sağlamak.

ÇÖZÜM MUCİZE MEYVE MANGODA!

Dünya çapındaki süpermarketlerde yüksek fiyatlardan satılan, sofraların yanı sıra ilaçtan kozmetiğe kadar birçok alanda faydalanılan mango, Nijer ekonomisine ilaç gibi geliyor.

5 yıl sonra meyve vermeye başlayan ağaçların ömrü 300 yıl.

Nijer’in tarım ihracatını yükselterek döviz kazancını artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, ülkenin gençliğine topraklarda kalmaları için bir neden sağlama mücadelesidir.

Yerel nüfusa meyve yetiştiriciliği yoluyla sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlayan bu girişimimiz, ekonomik refahın yanı sıra bölgedeki iklim değişikliği sorunlarının çözümüne de önemli katkı sağlayacak. Bölgeye mango fidanları dikerek, tarımsal ormancılık yoluyla iklim değişikliğiyle de mücadele ediyoruz.”