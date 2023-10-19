İsrail’in askeri planları Hamas'ın eline geçti! Hamas’tan Mossad’a şok operasyon!

Filistin’de bulunan yerel bir kaynak tarafından Herkes Duysun’a aktarılan bilgilere göre, Hamas küçük bir ekiple İsrail üssüne yaptığı operasyonda İsrail ordusu ve Mossad bünyesindeki çok sayıda personelin gizli bilgilerine ulaştı. Hamas ayrıca yaptığı operasyonda İsrail’in Gazze ve Filistin üzerindeki askeri planlarını içeren belge ve haritaları da ele geçirdi.Rüstem PEHLİVANLAR - Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaş her geçen gün yoğunlaşıyor. Peki günlerdir Gazze’ye kara harekatı düzenleyeceğini söyleyen İsrail ordusu, neden harekatı sürekli erteliyor? Bölgedeki yerel bir kaynak, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada Hamas’ın, İsrail’e ait askeri planları ele geçirdiğini ve İsrail’in bu yüzden harekat yapamadığını ifade etti.

İsrail, Filistin’de savaş suçları işlemeye devam ediyor. Savaşın ilk gününden bu yana uluslararası kamuoyunun ikiyüzlü tavrından güç bulan İsrail, gerçekleştirdiği soykırım ile insanlık tarihinin kanlı sayfalarına adını bir kez daha yazdırdı. Gazze'de okul, cami ve hastaneleri de bombardımana tutan İsrail, yüzlerce Filistinliyi adice katletti. Peki İsrail ordusunun günlerdir dilinden düşmeyen kara harekatı neden hala başlamadı? İsrail neden söz konusu kara harekâtını sürekli erteliyor?

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonun etkisini İsrail'in hala üzerinden atamadığını ifade eden kaynak, Hamas’ın imkânlarının çok kısıtlı olmasına rağmen dünyanın en güçlü ordularından birisi olan İsrail ordusunun koruduğu 20 şehre 4 saat içerisinde girdiğini ve İsrail güçlerini şoka uğrattığın belirtti.

“İSRAİL’İN ASKERİ PLANLARI HAMAS’IN ELİNDE”

Hamas'ın aynı gün, özel olarak İsrail’e ait gizli belge ve bilgilerin tutulduğu bir üsse de operasyon düzenlediğini belirten kaynak, Hamas’ın üsse ait haritaları önceden temin ettiği ve buna uygun bir operasyon sonucunda, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri personelin ve Mossad ajanının gizli bilgilerine ulaştığını ifade etti. Kaynak aynı zamanda Hamas’ın, İsrail’in Gazze ve Filistin üzerindeki planlarını ihtiva eden birçok gizli belge, bilgi ve haritayı da ele geçirdiğini ifade etti.

“GAZZE’YE NASIL KARADAN GİRECEK?”

İsrail'in askeri üssüne düzenlenen operasyon sonrasında tüm askeri planların ele geçirildiğinin tekraren altını çizen kaynak, "Tüm planları ele geçirilen İsrail ordusu Gazze'ye karadan nasıl girecek?" dedi.