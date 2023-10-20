İsrail tüm diplomatlarını Türkiye’den çekiyor

İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.ANKARA (İGFA)- İsrail vatandaşları dün ve önceki gün İstanbul'dan yapılan uçuşlarla Türkiye'den ayrılmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün itibariyle yaklaşık 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini belirterek, “Bunlardan 322’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli. 55 kurum personeli ve 100’ü KKTC vatandaşı” dedi.

Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonunda, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Filistin’e gönderdiği yardımlar hakkında da bilgi verdi. 13 Ekim’de Türkiye’nin gönderdiği ilk yardım uçağının Mısır’a ulaştığını belirten Yıldız, “Gazze’ye yönelik ayni yardım olarak 5 bin battaniye 3 bin civarında gıda kolisi 20 bin tıbbı malzeme kolisi bölgeye ulaşmış durumda” dedi.