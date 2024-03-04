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İsrail, Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girişleri yasaklayacak

DÜNYA 04.03.2024, 10:01
İsrail, Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girişleri yasaklayacak

Gazze’deki soykırımına dört aydan fazla bir süredir devam eden İsrail, bu yıl da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kudüs’te baskı ve şiddetin dozunu artırdı.

Rüstem PEHLİVANLAR/ Oğuzhan Osman BİLGİN/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Dünyanın gözleri önünde Gazze’de dört aydır soykırıma devam eden İsrail, her Ramazan ayı öncesinde ve içerisinde Kudüs üzerindeki baskıyı ve zulmü artırdığı gibi bu yıl da Müslümanları Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırmak için hazırlanmaya başladı. Filistinli Aktivist Musa Hicazi, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada söz konusu ablukaya ve Kudüs ile Mescid-i Aksa’nın güncel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Mescid-i Aksa’nın çevresindeki ablukayı artıran İsrail işgal kuvvetleri, Kadim Kudüs’te de askeri unsur sayısını yükseltmeye başladı. 

Cuma günleri Mescid-i Aksa ve Kudüs genelinde Filistinli Müslümanların el Aksa’da ibadet etmelerine yönelik abluka, yıllardır İsrail’in baskı ve şiddetiyle her Ramazan’da ay boyunca devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan aylarında Mescid-i Aksa’nın ablukaya alınmasına tepki gösteren ve işgalcilere direnen çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürülmüş, yaralanmış veya hapsedilmişti. 

Ayrıca başta 2021 yılının Ramazan ayı olmak üzere Mescid-i Aksa’ya İsrail askerleri tarafından çok sayıda baskın yapılarak camide ibadet eden ve itikafa giren Müslümanlar tutuklanmıştı.

Filistinli Aktivist Musa Hicazi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısyla İsrail’in yeniden Mescid-i Aksa çevresindeki ablukayı artırdığını ve Müslümanların cami ile bölgeye girişlerini yasaklamaya başladığını kaydetti.

“KUDÜS İŞGAL ALTINDA”

Kudüs’ün yıllardır süren bir işgal altında olduğunu hatırlatan Musa Hicazi, bu yıl da geçtiğimiz senelerde yaşananlara benzer senaryolar görüleceğini, İsrail’in Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girişleri kapatarak Müslümanlara yönelik baskı ve şiddeti artıracağını ifade etti.

Ramazan aylarında Mescid-i Aksa’ya, aynı Cuma Namazlarında olduğu gibi kendilerine mukavemet edemeyecek, güçten düşmüş insanları aldıklarını belirten Hicazi, “Bu yıl da Ramazan ayında ancak 70 yaşın üzerindeki insanların Mescid-i Aksa’ya girmelerine izin verecekler. Henüz bu yıl için netleşmiş bir karar yok fakat her sene böyle oluyor.” dedi.

“NETANYAHU MÜSLÜMANLARIN BİR ARAYA GELMESİNDEN KORKUYOR”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Mescid-i Aksa ve Kudüs’te kalabalık bir Müslüman grup olmasından çekindiğini ifade eden Musa Hicazi, “Netanyahu, kalabalık olursa protesto gösterileri yapılmasından korkuyor. O yüzden Mescid-i Aksa’da ve Kudüs’te Müslümanların bir araya gelmesini istemiyor. Bu sebeple Kudüs’ün dışından gelenlerin şehre girmelerine izin vermeyecekler.” 

“MESCİD-İ AKSA’YA GENÇLERİN GİRMESİNİ ASLA İSTEMİYORLAR”

İşgalci İsrail hükümetinin, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa’ya kesinlikle girmelerini istemediği ve bunun için her yolu denediğinin altını çizen Musa Hicazi şöyle konuştu:

“Gençlerin Mescid-i Aksa’ya girmelerini asla istemiyorlar. Kudüslü gençleri Cuma namazlarına bile almıyorlar zaten. Batı Şeria’dan ise hiç kimsenin gelmesini istemiyorlar. Yani çok az kişinin Aksa’ya girişine izin verecekler; sadece fiziksel olarak kendilerine mukavemet edemeyeceğini düşündükleri yaşlılar girebilecek.”

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