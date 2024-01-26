İsrail kararına Erdoğan'dan yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı‘nın İsrail kararına ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Uluslararası Adalet Divanı’nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli bularak memnuniyetle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz." dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1750882077971456234
Türkiye'nin ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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