İsrail'in suçlarını belgelemek için "Medya Gözlemevi" kurulacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Başkanlığımızın ev sahipliğinde, İstanbul’da düzenlenen İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda, İsrail'in suçlarını belgelemek için "Medya Gözlemevi" kurulacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, zirve sırasında İİT Genel Sekreteryası bünyesinde Medya Gözlemevi kurulması gibi bir dizi adımların kabul edildiğini söyleyerek bu gözlemevinin "işgalci İsrail"in Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve yaptığı hukuk ihlalleri hakkında belge toplamayı hedeflediğini kaydetti.

Taha, bu önergeyle teşkilata üye ülkelerin liderlerinin, İsrail'in Filistin halkına karşı acımasız saldırılarıyla yüzleşmek gerektiğini tekrar vurguladığına dikkati çekti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının basın tarafından yakından takip edilmesi gerektiğine işaret eden Taha, söz konusu gözlemevinin ürettiği içeriğe İİT'nin internet sitesinde erişilebileceğini aktardı. Taha, Medya Gözlemevi'nin uluslararası toplumun "Filistin krizi" konusunda doğru bilgi alabilmesi için faaliyetler düzenleyeceğine değinerek, İİT'nin Filistin halkını desteklediğini yineledi.

"GAZZE, FİLİSTİN DEVLETİ'NİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh de açılışta yaptığı konuşmada, Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkına yönelik savaşı durdurmaları için ABD'ye baskı yapmaları ve açıklamalarla yetinmemeleri çağrısında bulundu.

Filistinlilerin 100 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini belirten Rudeineh, "Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. İsrail, Filistinlilere karşı hiçbir savaşı kazanamayacak. Bizim irademiz, kararlılığımız ve kutsallarımız var. Teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Rudeineh, İsrail'in Filistin'in kutsallarına yönelik saldırılarının, aslında tüm Arap ve İslam ülkelerinin kutsallarına yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekti.

Kudüs ve diğer kutsal mekânların saldırı altında olduğunu söyleyen Rudeineh, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." diye konuştu.