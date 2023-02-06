İSBAM’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan İSBAM Genel Başkanı ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Azerbaycan Temsilcisi Samir Adıgozelli, Kahramanmaraş depremi ile ilgili Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan İSBAM Genel Başkanı ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Azerbaycan Temsilcisi Samir Adıgozelli, Kahramanmaraş depremi ile ilgili Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

Samir Adıgozelli, mesajında, Türkiye’nin 10 ilinde baş vermiş deprem sonucunda hayatını kaybeden Türkiyeli kardeşlerine Allahtan rahmet dileyerek, ailelerine ve Türk Milleti’ne başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Azerbaycan’ın her konuda yanında olduğunu, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in gösterişi ile Azerbaycan kurtarma ekibinin Türkiye’ye geldiğini ve diğer yardımların yapılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Adıgozelli, “Türkiye’deki durum Azerbaycan kamuoyunu derinden sarsmıştır. İnanıyoruz ki güçlü Türkiye bu acıları tez bir zamanda saracaktır” dedi.