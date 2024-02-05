İran ve Pakistan arasında yaşanan gerilimin temelinde ne var?

İran ve Pakistan arasındaki ilişkiler, kısa bir süre önce karşılıklı bombalamalarla oldukça gergin bir noktaya gelmişti. İki ülke arasında çıkabilecek olası bir savaş Orta Doğu için kabus senaryosu olarak tanımlanıyor.

Oğuzhan Osman BİLGİN - Rüstem PEHLİVANLAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda İran ve Pakistan arasında gerçekleşen karşılıklı çatışmalar bölgede tansiyonu oldukça artırmıştı. Bu gerilimin yeni bir savaşa evrilebileceği ihtimali masadayken iki ülke arasında son günlerde atılan diplomatik adımlar sonrasında tansiyon düşmüş görünüyor. Peki bu çatışmaların temelinde yatan mesele ne?

İran ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalar, çatışmaların geleceği ve bölgeye etkileri hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin, Pakistan-İran arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

“MEDYA ÇATIŞMALARI YANLIŞ OKUDU”

İki ülke arasında yaşanan çatışmaların medya tarafından doğru yorumlanamadığını aktaran Prof. Dr. İsmail Şahin, “İran ile Pakistan arasındaki gerilim aslında medyaya yanlış bir şekilde aksettirildi. Çünkü iki ülke arasında yaşanan olaylar alışılagelmiş ve sıradan diyebileceğimiz türdendi. İran’ın Sistan-Belucistan eyaleti ile Pakistan’ın Belucistan eyaleti iki ülkenin ortak terör operasyonları yaptıkları iki bölge. İki ülke arasındaki ortak bir sınırdan bahsediyoruz. Yaklaşık 900 kilometrelik bu çizgi boyunca sınır güvenliği, terörizm ve kaçakçılık gibi her iki ülkenin de paylaştığı ortak endişeler söz konusu.” dedi.

BELUCİSTAN ÇATIŞMALARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE

Afganistan, Pakistan ve İran'ın ciddi bir kısmını içerisine alan Belucistan bölgesinin geçmişte de çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir bölge olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İsmail Şahin, bu bölgedeki faaliyetlerin hem Pakistan’ı hem de İran'ı endişelendirdiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı.

“Belucistan olarak bilinen Pakistan, Afganistan ve İran’ın bir kısmını içine alan geniş topraklarda Beluciler uzun yıllardır bağımsızlık arayışı içerisinde. Dolayısıyla bölgede çatışmalar, terör saldırıları ve siyasi gösteriler gibi sorunlar hiçbir zaman eksik olmuyor. Haliyle bu durum hem İran’ı hem de Pakistan’ı ziyadesiyle ürkütüyor.”

"PAKİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ BÖLGESEL İSTİKRAR KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Pakistan ve İran arasındaki ilişkilerin, bölgenin istikrarı açısından ciddi ve kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, “Pakistan ile İran arasındaki ilişkiler bölgesel istikrar açısından oldukça hassas bir öneme sahiptir. İran’ın Şii, Pakistan’ın Sünni olmasından ileri gelen dini farklılıklar gerilimlere neden olabilir ve siyasi rekabeti körükleyebilir. Ayrıca geleneksel olarak Pakistan’ın ABD ile stratejik bir müttefiklik ilişkisi söz konusuyken İran için tam tersi bir durum söz konusudur. Bu yapısal vaziyet, bölgesel gerilimleri tetikleyebilir.”