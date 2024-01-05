Son Dakika

İran'daki bombalı saldırılar yeni çatışmanın habercisi mi?

DÜNYA 05.01.2024, 09:57
İran'daki bombalı saldırılar yeni çatışmanın habercisi mi?

İran'a gerçekleştirilen çifte bombalı saldırılar dünya gündemine bomba gibi düştü. Uzun yıllardır Orta Doğu'da vekalet savaşının bir parçası olan ve fiilen hiçbir çatışmanın içerisinde olmayan İran'ın bu saldırılar sonrasında nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin konuyu, Herkes Duysun için analiz etti.Oğuzhan Osman BİLGİN - Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - 3 Ocak Çarşamba günü İran'da, Kasım Süleymani'nin mezarındaki anma törenine katılanlara karşı gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda şu ana kadar 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. Devam eden Hamas-İsrail çatışması ve Husilerin Yemen'deki saldırıları üzerine İran'a yapılan bu saldırı yeni bir çatışmaya kapı aralar mı?

Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin, konu ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulundu.

İran'da 4 yıl önce ABD’nin düzenlediği saldırı sonrasında ölen Kasım Süleymani'nin sıradan bir isim olmadığını vurgulayan Prof. Dr. İsmal Şahin, "Kasım Süleymani 4 yıl önce ABD’nin Bağdat Havalimanı’na düzenlediği bir saldırıyla hayatını kaybetmişti. Kasım Süleymani, İran’ın sembol isimlerinden biriydi. Afganistan’dan Irak'a, Suriye’den Lübnan’a, İran’ın bölgedeki casusluk ve askeri operasyonlarından sorumlu, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanıydı. Süleymani yalnızca İran’da bilinen bir isim değildi. İran’ın etkili olduğu irili ufaklı birçok ülkede de saygı duyulan bir şahsiyetti. Bu nedenle ölüm yıldönümü olan 3 Ocak günü memleketi Kirman’daki mezarı çok sayıda ülkeden ziyaretçi akınına uğruyordu." dedi.

“SORU İŞARETLERİ GİDERİLMEDİ”

Her ne kadar ABD, saldırı ile alakası olmadığını açıklamış ve saldırıyı DEAŞ üstlenmiş olsa da bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde İsrail ve ABD olağan şüpheli veya muhtemel itici güç olarak göze çarpıyor. İran’ın saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaların kafalardaki soru işaretlerini gidermeye yetmediğinin altını çizen Şahin, "Ölümünün 4'üncü yılı münasebetiyle yine çok sayıda insan anma törenine katılmak üzere Süleymani’nin mezarının yolunu tuttu. Bu defa beklenmedik bir olay meydana geldi. Süleymani’nin mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında meydana gelen bombalı saldırılarda yüzü aşkın insan hayatını kaybetti. İster istemez bu olay, dikkatlerin yeniden İran’a yönelmesini sağladı. Her ne kadar İran makamları gerçekleşen kanlı eylemi, ‘terör saldırısı’ şeklinde tanımlamış olsa da bu açıklama kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yetmedi. Bunun nedeni çok basit. Zira bu patlamalar İran, Amerika ve İsrail arasındaki şiddetli gerilimin ortasında meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

SALDIRILARIN ZAMANLAMASI MANİDAR

Kirman patlamalarının, İsrail tarafından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen saldırılardan bir gün sonra meydana gelmesinin manidar olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Şahin, “Bu zamanlama İsrail’e duyulan şüphelerin artmasının bir diğer nedeni oldu. Hatırlanacağı üzere İsrail’in Beyrut’a saldırısında Hamas’ın siyasi kanadının en üst düzey isimlerinden Salih Aruri öldürülmüştü. Yaklaşık bir hafta önce de Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi, İsrail’in Suriye’de düzenlediği saldırıda öldürülmüştü." şeklinde konuştu.

İran'da dini çevrelerin saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttuğunu kaydeden Prof. Dr. İsmail Şahin, İran'dan İsrail'e bir yanıt gelip gelmeyeceği hususunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail, Yemen’in önemli bir kısmını kontrol eden İran destekli Şii Husiler’in, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle Kızıldeniz’deki İsrail deniz ticaretine verdiği zararlardan oldukça rahatsız ve bu durumu ‘İran terör eylemi’ olarak nitelendiriyor. Zaten İsrail’e göre Hamas’ın arkasındaki en önemli güç İran. Bu iddialardan dolayı İsrail’in Gazze saldırılarını, İsrail-İran çatışmasına çevirme peşinde koştuğu birçok uzman tarafından da dillendirilmişti.  Hatta bazı uzmanlara göre Gazze’de örtülü bir İran-İsrail savaşı söz konusuydu. Tüm bunlardan dolayı Kirman saldırıları, İran kamuoyu tarafından İsrail’in bir operasyonu olarak yorumlandı. Hatta İran’daki bazı siyasi ve dini otoriteler saldırıları, İsrail’in işi’ olarak açıkça nitelendirmekten kaçınmadı. Bu bağlamda İran’ın önemli kanaat önderlerinden Mücteba Zul’Nuri’nin ‘Siyonist rejimi, küresel operasyonel değeri olacak bir intikamla cezalandıracağız’ sözleriyle bu durumu sert bir şekilde ifade etmesi, yakın gelecekte bölgede tansiyonun yükselerek devam edeceğini gösteriyor."

Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5