İran'da 6’lık 3 deprem meydana geldi

İran’da 6.3 ve ki kez 6.1 şiddetinde depremler meydana geldi. Depremlerde 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

ANKARA (İGFA) – İran’da peşpeşe gelen depremlerde 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Merkez üssü Hürmüzgan olduğu öğrenilen 6.3 ve ki kez 6.1 şiddetinde depremler korku ve paniği beraberinde getirdi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6.1, 6.1 ve 6.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Hasar gören köyler boşaltılırken, bölgede panik havası devam ediyor.