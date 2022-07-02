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İran'da 6’lık 3 deprem meydana geldi
DÜNYA 02.07.2022, 08:57
İran’da 6.3 ve ki kez 6.1 şiddetinde depremler meydana geldi. Depremlerde 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
ANKARA (İGFA) – İran’da peşpeşe gelen depremlerde 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Merkez üssü Hürmüzgan olduğu öğrenilen 6.3 ve ki kez 6.1 şiddetinde depremler korku ve paniği beraberinde getirdi.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6.1, 6.1 ve 6.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Hasar gören köyler boşaltılırken, bölgede panik havası devam ediyor.
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