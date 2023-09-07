İlk sembolik BRICS banknotu görücüye çıktı

Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçisi Ilya Rogachev, 2 Ağustos 2023 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Pretoria Büyükelçisi Mahash Saeed Alhameli’ye BRICS ortak para biriminin 100 birimlik sembolik bir banknotunu hediye etti.BALIKESİR (İGFA) - Rusya, BRICS ortak para birimi için ilk sembolik banknotu tanıttı. 100 birimlik banknot, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika’nın ulusal bayraklarını ve her bir ülkeyle ilişkili mimari simge ya da kültürel alan görüntülerini içeriyor.

Banknotun arka yüzünde, BRICS’e katılmaya hak kazanan Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Belarus, Venezüella, Mısır, Zimbabve, Endonezya, İran, Kazakistan, Meksika ve Nijerya’nın bayrakları da yer alıyor.

BRICS, 2013 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan bir ekonomik ve siyasi bloktur. Blok, dünya nüfusunun yaklaşık YÜZDE 40’ını ve küresel GSYİH’nin yaklaşık yüzde 25’ini temsil ediyor. BRICS, ortak bir para birimi oluşturma konusunda uzun süredir çalışıyor. Banknotun tanıtımı, bu hedefe doğru önemli bir adım olarak görülüyor.

BRICS NEDİR?

Banknotun ön yüzünde, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika’nın ulusal bayrakları bir halka içine yerleştirilmiş olarak görülüyor. Her bayrağa resmi dillerden birinde yazılmış ülke adı eşlik ediyor. İlgili bayrağın üzerinde her bir ülkeyle ilişkili bir mimari simge ya da kültürel alanın görüntüsü yer alıyor. Rusya’nın sembolü Moskova Kremlin’inin bir panoramasından oluşuyor.

Banknotun arka yüzünde ise, BRICS’e katılmaya hak kazanan Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Belarus, Venezüella, Mısır, Zimbabve, Endonezya, İran, Kazakistan, Meksika ve Nijerya’nın bayrakları yer alıyor. Ön ve arka yüzün her bir köşesinde BRICS Yeni Kalkınma Bankası’nın adı yer almaktadır.