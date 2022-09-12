İletişim'den Madrid’de 'Reform' paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım" paneli düzenlendi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Madrid'de 'BM Güvenlik Konseyi Reformu' paneli düzenledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Erkam Sula'nın moderatör olduğu panele, Navarra Devlet Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Sergio Garcia Magarino, Avrupa Parlamentosu (AP) Stratejik İletişim ve Politik Danışmanı İpek Tekdemir Rupp ile İspanya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Vakfı Kıdemli Analisti Jose Ventura Ballester konuşmacı olarak katıldı.

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un video mesajıyla başladı.

Navarra Devlet Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Magarino, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte petrol, gıda veya diğer ihtiyaçlarda başka ülkelere ne kadar çok bağımlı olunduğunun görüldüğünü belirterek, "Yeni meydan okumalara ve küresel sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına mücadele edemez. Küresel hareket etmek şart. BM olmasına rağmen aracılık yapacak bir yapının olmadığını gördük. Çok devletli siyaset yapmakta zorlanıyorlar çünkü tamamen ulusal menfaatler ağır basmaya devam ediyor. Ortak çalışan bir sisteme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

AP Stratejik İletişim ve Politik Danışmanı Tekdemir ise, BM'nin asıl amacı uluslararası güvenliğin ve barışın korunmasıdır ancak günümüz tarihinde çözüm üretemediği bir gerçek olduğunu belirterek, "BM'nin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zulüm edeni cezalandırmakta başarısız olduğunu gördük. BM'nin eğer işlev görmezliği, faydasızlığı devam ederse, iklim değişikliği, nükleer silahlanma gibi küresel tehlikelere göğüs geremeyecektir" dedi.

Stratejik ve uluslararası çalışmalar analisti Ballester ise BM Güvenlik Konseyinin başlangıç amacı olan çözüm üretmek yerine artık danışma kurulu veya bir foruma dönüştüğünü kaydetti.

Ballester, "BM'yi daha demokratik hale getirebiliriz çünkü dünyanın 5'ten daha büyük olduğunu biliyoruz. Daha kapsayıcı ve ortak çözümler bulmak zorundayız" dedi.."