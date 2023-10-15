İletişim'den İsveç'teki protestolarla ilgili dezenformasyona açıklama

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas destekçilerinin İsveç‘teki protestolarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarından, Hamas destekçilerinin İsveç’teki protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdığı yönünde, dezenformasyon içeren birtakım paylaşımlar yapıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu iddiaya ilişkin görüntüler, 2022 Nisan ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde düzenleyeceği Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında kaydedilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı' iddiası doğru değildir. Görüntülerin, iddia edildiği gibi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin düzenlenen protestolarla bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.