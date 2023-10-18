İletişim'den 'Gazze’deki hastaneyi Hamas vurdu' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de bir hastanenin İsrail tarafından vurulmasıyla ilgili dezenformasyona yönelik iddiaları yalanladı.ANKARA (İGFA) - “Gazze’deki hastaneyi Hamas vurdu” iddiasına yönelik açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nden geldi.

Gazze'nin kuzeyinde bulunan El Zeytun Mahallesi, günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölge olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı görülmektedir. Hastanenin vurulmasıyla ilgili 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiası doğru değildir. İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından 'Hastaneyi Hamas füzesi vurdu.' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek 'Hastaneleri derhâl boşaltın' tehdidinde bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, “Gazze'nin resmî hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor” iddiasının da doğru olmadığının altı çizildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve iddiaya dayanak olarak gösterilen 'Gaza Report' hesabı Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmî hesabı olmadığı belirtilirken, hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edildiği, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.