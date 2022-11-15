İletişim'den G20 kapsamında Bali’de özel panel

Endonezya’da gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı G20 kapsamındaki 17. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bali’de “Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeninde Sağlık Diplomasisi” başlıklı bir panel düzenledi.ANKARA (İGFA) - Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen panele, Endonezyalı akademisyen, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre moderatörlüğünü SETA Vakfı Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat’ın üstlendiği panele, Dünya Sağlık Örgütü Güney Doğu Asya Eski Direktörü Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Endonezyacılar Forumu üyesi Doç. Dr. Şuay Nihal Açıkalın ve Endonezya Sağlık Araştırma Örgütü Başkanı Prof. Dr. İndi Dharmayanti katıldı.

Panel kapsamında; sağlık alanında Türkiye’nin uluslararası iş birliğini geliştirme çabaları, insani diplomasi faaliyetleri ve dünya sağlık sistemine yapmakta olduğu katkılar ele alındı. Ayrıca küresel sınamalar karşısında uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemi vurgulanarak küresel topluma yeterince katkı sunamayan uluslararası mekanizmaların nasıl daha verimli hale getirilebileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar tarafından Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenecek G20 17. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ndeki “Recover Together, Recover Stronger” başlıklı tema ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğin, Covid-19 sonrası sürece yönelik çalışmalar ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi bağlamında faydalı olacağı dile getirildi.