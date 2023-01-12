İletişim'den 'Dünyadaki Seçim Süreçlerinde Enformasyon Güvenliği' paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da, "Dünyadaki Seçim Süreçlerinde Enformasyon Güvenliği" konulu bir panel düzenledi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen panel, Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliğinin katkıları ile Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirildi.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın açılış konuşması ile başlayan panelde Penn State Üniversitesi, Erie’den Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat’ın moderatörlüğünde Çekya AB Eski Bakanı ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Büyükelçi Stefan Fule, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Pravo Daily'nin Balkanlar ve Doğu Akdeniz Muhabiri ve Siyasi Yorumcu Thomas Kulidakis ile Lidove Noviny Daily Müdürü Dr. Veselin Vackov görüşlerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış açılış konuşmasında Türkiye’nin demokrasi kültürü ve İslâm’ın bir arada varlığını sürdürdüğü eşsiz bir ülke olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Darbeler ve darbe girişimleri ile ilgili tecrübelerin Türkiye’yi diğer ülkeler için demokrasi yolunda bir ilham kaynağı hâline getirdiğini vurgulayan Bağış, serbest ve adil seçimlerin demokrasi için çok önemli olduğunu ifade etti. Bağış, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bu panel serisi ile seçim süreçlerini etkileyen kara propaganda ve dezenformasyon olguları ile mücadele yöntemlerinin tartışılacağını belirtti. Büyükelçi Egemen Bağış, ABD Başkanlarından Abraham Lincoln’ün “Seçim sandığı kurşunlardan daha güçlüdür” sözü ile konuşmasını sonlandırdı.

Panelin moderatörü Kılıç Buğra Kanat, pek çok ülkede gerçekleştirilecek olan “Dünyadaki Seçim Süreçlerinde Enformasyon Güvenliği” panel serisi projesinde, demokratik seçimlere yönelik potansiyel sınamalar ve tehditler konusunda önemli görüş alışverişinin yapılacağını belirtti ve proje sonunda bir rapor hazırlanacağını vurguladı.

Panelde ilk olarak söz alan Çekya AB Eski Bakanı ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Büyükelçi Stefan Fule sözlerine başlarken gelişen teknolojik imkânların demokratik hedeflere ulaşılmasını mümkün kılabilecekken bu tür ideallerin altını oymaya başladığını dile getirdi. Fule, Avrupa Birliği’nin çeşitli strateji ve programlar kullanarak manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı önlem aldığını belirtti. Dezenformasyonla mücadele konusunda bir sihirli değnek olmadığının altını çizen Fule, bu konuda koordinasyon içinde ele alınması gereken dört aşama bulunduğunu söyledi. Fule, yasal düzenlemeler, güçlü kurumlar, özgür medya ve güçlü kamu yayıncılığı, kural tabanlı uluslararası düzenin korunması hususlarının, seçim güvenliğinin sağlanması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Panelde ikinci olarak söz alan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, dezenformasyonun oy verme davranışlarını etkileyen olumsuz bir olgu olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Sosyal medyanın sağladığı bazı imkânların devletlere ve devlet dışı aktörlere maliyeti düşük bir savaş yürütme imkânı verdiğini belirten Oktav, dezenformasyonun 2016 Amerikan seçimlerinde ve İngiltere’deki Brexit sürecinde zirveye ulaştığını vurguladı. Oktav, Türkiye’deki birtakım seçim süreçleri ve toplumsal gelişmelerden örnekler sunarak sözlerini sonlandırdı.