İletişim Başkanı Altun’dan siyasi içerikli iş ilanına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters’in siyasi içerikli iş ilanına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanına yönelik açıklamasında "Buna asla gazetecilik denmez." ifadesini kullandı.

Reuters’in gerçeklerden uzaklaşmış göründüğünü belirten İletişim Başkanı Altun, "Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. İlandaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Buna asla gazetecilik denmez. Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters, bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği 'bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik' şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur" ifadelerini kullandı.